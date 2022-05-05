Son dakika... Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika... Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Ali Soydemir - Yerel
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Gelen son dakika haberlerine göre Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Aydın'da otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'da otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Esenköy Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli istikametine seyir halinde olan Zeki T. idaresindeki 09 B 1188 plakalı ticari araç ile Bozdoğan istikametine seyreden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen İbrahim A. idaresindeki 09 E 0545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Yerel

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