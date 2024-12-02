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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İncirliova ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Acarlar-İncirliova yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acarlar'dan İncirliova istikametinde ilerleyen 09 ANR 952 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde olan kamyonete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Feyzi Özdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan E.K.'ya ise ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazyala ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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