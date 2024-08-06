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Aydın'da trafik jandarması motosiklet ve bisiklet sürücülerine bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi

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Aydın'da trafik jandarma ekipleri, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücü ve yolcularına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, trafikte daha bilinçli hareket etmeyi sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla koruma başlığı, koruma gözlüğü, reflektif yelek ve trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın'da trafik jandarma ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücü ve yolcularına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlayarak, kazaların en aza indirgenmesini hedefliyor. Bu kapsamda, Aydın'da trafik jandarma ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücü ve yolcularına yönelik geniş çaplı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, Koçarlı ilçesi Büyükdere Mahallesi, Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi ve Kuyucak ilçesi Beleonova Mahallesi'nde 123 motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet sürücüsü ve yolcusuna; koruma başlığı, koruma gözlüğü, reflektif yelek ve temel trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Durdurdukları sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi veren trafik jandarması ekipleri, kazalarının önüne geçmek amacıyla yapılan bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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