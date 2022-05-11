Aydın'da Trafik Haftası'nda yayalar bilgilendirildi

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlarda trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayarak bir hafta boyunca kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çalışmalarına hız veren Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Yayaların en çok kullandığı yerlerden birisi olan Atatürk Kent Meydanı ve Sevgi Yolu başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde stant açan trafik ekipleri, vatandaşlara "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" kampanyası hakkında bilgilendirme yaptı. Yaya yolunda ilerle, görünür ol, trafik ışıklarını takip et, yaya geçidini kullan ve yola odaklan şeklinde hazırlanan 5 adımlık kampanyayı vatandaşlara anlatan ekipler, broşür dağıtarak vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda da daha dikkatli ve duyarlı olmaları temenni etti. Trafikte bilinçli olmanın hayat kurtardığına dikkat çekilen etkinlikte vatandaşların uyması gereken kurallar da hatırlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen okullarda teorik ve uygulamalı eğitimlere, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ise bilgilendirmelere devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel