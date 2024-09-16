Aydın'da 'Trafik Dedektifleri' Projesi ile Öğrencilere Trafik Eğitimi

Aydın'da jandarma ekipleri 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında okullarda eğitim gören öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirerek eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Aydın ili genelinde eğitim ve öğretimin başlaması ile birlikte okula başlayan öğrencilere 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında eğitimler verildi. Ekipler öğrencileri; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AYDIN