Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 'Trafik Dedektifleri' Projesi ile Öğrencilere Trafik Eğitimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında okullarda öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Öğrenciler emniyet kemeri kullanımı, yayaların ve okul servis araçlarının güvenliği gibi konularda bilgilendirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında okullarda eğitim gören öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirerek eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Aydın ili genelinde eğitim ve öğretimin başlaması ile birlikte okula başlayan öğrencilere 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında eğitimler verildi. Ekipler öğrencileri; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Jandarma Güvenlik Sağlık trafik Eğitim Yerel

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ | UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu mu? UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne? 76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı! TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title