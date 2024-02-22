Aydın'da toplumsal hayatta güçlük çeken birey ve ailelerin tespiti için saha çalışmaları sürüyor

Aydın'da toplumsal hayatta güçlük çeken birey ve ailelerin tespiti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sürüyor.

Sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak hedefiyle yapılan çalışmadan biri de, Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu'nun liderliğinde Kocagür Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Saha çalışması kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek sosyal sorunları tespit etti. Ayrıca, bölgede yaşayan ailelerin ekonomik durumları ve psikolojik ihtiyaçları da değerlendirildi.

Saha çalışmalarını toplumun her kesimine etkin bir şekilde ulaşabilmek ve ihtiyaçları belirleyebilmek adına sürdürüldüğünü ifade eden yetkiler, bu çalışmaların sonucunda, sosyal hizmet modellerini daha etkin bir şekilde oluşturarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Çalışmanın sonunda elde edilen veriler, ilgili kurumların politika ve projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla detaylı bir şekilde analiz edilecek. - AYDIN