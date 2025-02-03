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Aydın'da Ticari Araç Kazası: 2 Yaralı

Aydın'da Ticari Araç Kazası: 2 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, ticari bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari bir araç sürücüsü önündeki otomobile çarpamamak için direksiyonu kırınca refüje çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı ile İsmet Sezgin Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Bulvarı üzerinde ilerleyen 09 FZ 804 plakalı ticari araç sürücüsü iddiaya göre sanayiden aniden önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıktı. Kazada ticari araç sürücüsü ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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