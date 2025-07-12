Aydın'da Tatlıcı ve Dondurmacılar Denetlendi

Aydın'da Tatlıcı ve Dondurmacılar Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tatlıcı ve dondurmacılara yönelik gerçekleştirdiği eşzamanlı denetimlerde 152 işletmeyi kontrol etti. Hijyen koşulları değerlendirilen denetimlerde, uygun olmayan 1 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Aydın'da faaliyet gösteren tatlıcı ve dondurmacılara yönelik eşzamanlı denetim gerçekleştirilirken, il genelinde 152 işletme kontrol edildi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede il ve ilçe tarım ekipleri de il genelindeki tatlıcı ve dondurmacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Hijyenik şartlar başta olmak üzere eşzamanlı çalışma gerçekleştiren ekipler, il genelinde toplam 152 işletmeyi denetledi. Kontrollerde uygun olmadığı belirlenen 1 işletmeye de idari yaptırım uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizde faaliyet gösteren tatlı ve dondurma satışı yapılan iş yerlerine yönelik eş zamanlı olarak İl ve İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Aynı anda 152 işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında denetim yapılarak asgari ve teknik hijyenik şartlar değerlendirilmiştir. Yapılan denetim sonucu uygun olmayan 1 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. İl ve İlçe Müdürlüğümüzce denetimler devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün tırmanmasında devletin yanlış uygulamalarının da payı var

Günlerdir beklenen konuşmada Erdoğan'dan "Beyaz Toros" hatırlatması
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Borcu olanlar dikkat! Kredi kartı ve kredilerde yeni dönem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti

Dizilerden etkilenip üretmeye karar verdi! Değerleri dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.