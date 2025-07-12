Aydın'da Tatlıcı ve Dondurmacılar Denetlendi

Aydın'da faaliyet gösteren tatlıcı ve dondurmacılara yönelik eşzamanlı denetim gerçekleştirilirken, il genelinde 152 işletme kontrol edildi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede il ve ilçe tarım ekipleri de il genelindeki tatlıcı ve dondurmacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Hijyenik şartlar başta olmak üzere eşzamanlı çalışma gerçekleştiren ekipler, il genelinde toplam 152 işletmeyi denetledi. Kontrollerde uygun olmadığı belirlenen 1 işletmeye de idari yaptırım uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizde faaliyet gösteren tatlı ve dondurma satışı yapılan iş yerlerine yönelik eş zamanlı olarak İl ve İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Aynı anda 152 işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında denetim yapılarak asgari ve teknik hijyenik şartlar değerlendirilmiştir. Yapılan denetim sonucu uygun olmayan 1 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. İl ve İlçe Müdürlüğümüzce denetimler devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN