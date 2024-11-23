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Aydın'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Tanıtılıyor

Aydın'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Tanıtılıyor
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni tanıtıyor. Bu süreçte, çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılıyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın 14 ilçesi ve 40 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti. Yetkililer öte yandan tarımsal üretim planlaması, TARSİM, ÇKS işlemleri ve yönetmelik değişikliği, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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