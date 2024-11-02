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Aydın'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Tanıtılıyor

Aydın'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Tanıtılıyor
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım üreticilerine yönelik her hafta farklı mahallelerde 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni tanıtıyor. Çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın 17 ilçesi ve 51 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti.

Bu kapsamda üreticiler, tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgiye ulaşarak, bilinçli bir şekilde üretim süreçlerine katkı sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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