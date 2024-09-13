Aydın'da Tarımsal Örgütler Ödüllendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu, tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi kapsamında Aydın'da birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanan birlikler ödüllendirildi.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler, etkinliklerini artırarak ilgili kurumlarla iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen bir yönetmelik çerçevesinde derecelendiriliyor. Aydın'da faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazandı.

Belgeler, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş tarafından düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi. - AYDIN