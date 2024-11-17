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Aydın'da Tarım Destekleme Modeli Tanıtımı Başladı

Aydın'da Tarım Destekleme Modeli Tanıtımı Başladı
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, her hafta farklı mahallelerde üreticilere yürüttüğü ziyaretlerle yeni tarımsal üretim planlaması ve destekleme modelini tanıtıyor. Çiftçilere yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmeleri için gerekli bilgiler sunuluyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın 14 ilçesi ve 42 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti.

Bu kapsamda üreticiler, tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgiye ulaşarak, bilinçli bir şekilde üretim süreçlerine katkı sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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