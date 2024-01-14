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Aydın'da Tarım Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aydın'da tarım, orman il ve ilçe müdürlükleri 2023 yılını değerlendirirken, yeni yılda yapılacak çalışmaları ve Aydın tarımını görüştü. Toplantıda ayrıca katılımcılara 'Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları' eğitimi verildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da bir araya gelen tarım, orman il ve ilçe müdürlükleri 2023 yılını değerlendirirken, yeni yılda yapılacak çalışmaları ve Aydın tarımını görüştü.

Yetiştirilen ihracat değeri yüksek ürünler ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde "2023 Değerlendirme ve 2024 Planlama" toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş başkanlığında gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden toplantıda, Aydın tarımı masaya yatırıldı. İl ve ilçe müdürlükleri koordinesinde 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2024 yılında yapılacak olan çalışma ve projelerin de planlaması yapıldı. Ayrıca toplantıda katılımcılara "Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları" eğitimi verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürlüğümüzün 2023 Yılı Çalışmaları Değerlendirme ve 2024 Yılı Çalışmaları Planlama Toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcılarımız Yılmaz Bozkır, Ali Rüstem Şanlı, Eray Yeşilçayır, şube müdürlerimiz, 17 ilçe müdürümüz katıldı. Gün boyu devam eden toplantı kapsamında koordinasyon şubesi yetkili personeli tarafından 'Tarımsal Üretim Planlama' konulu bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca toplantı sonrasında Türkiye'de protokol yönetimi eğitiminin uzman ismi, Yazar Nihat Aytürk tarafından 'Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları' eğitimi verildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Altıntaş İhracat Aydın Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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