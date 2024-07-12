Aydın'da Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları Anket Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın pilot il olarak belirlendiği "Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları" anket çalışmaları Aydın'da uygulanmaya devam ederken, ekiplerin son durağı Germencik oldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Su ürünleri tüketici alışkanlıkları" anketi çalışması pilot ile olan Aydın'da devam ediyor. Bu çerçevede saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekiplerin son durağı Germencik ilçesi oldu. Burada stant açan ekipler, vatandaşları hem bilgilendirdi hem de gerçekleştirdikleri anketle vatandaşların alışkanlıklarını tespit etti. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlanan ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünün işbirliğiyle "Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları Anket Çalışmaları"na Germencik ilçesinde devam edildi. Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas'ında katıldığı anket çalışmasına Germencik ilçesinde toplumun bir çok kesiminden vatandaş katıldı. Aydın'ın pilot İl olarak belirlendiği Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları anket çalışması Aydın'ın tüm ilçelerinde il ve ilçe müdürlüğü personelleri tarafından yürütülüyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN