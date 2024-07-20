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Aydın'da Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su ürünleri avcılığının yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, su ürünleri avcılığının yasal düzenlemelere uygun olup olmadığı incelendi. Ekipler, avcılık yapan balıkçı tekneleri ve işletmeleri denetledi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların yasal düzenlemelere uyması konusunda hassasiyet göstermelerinin önemine dikkat çekildi. Kontroller sırasında, yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Söke Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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