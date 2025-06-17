Aydın'da Spor Salonlarına Hijyen ve Uygunluk Denetimi

Aydın'da Spor Salonlarına Hijyen ve Uygunluk Denetimi
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Aydın'daki özel spor salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde hijyen şartları ve uygunluk kontrolleri titizlikle incelendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sağlık ve güvenlik için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Aydın'da faaliyet gösteren özel spor salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sıklaştırılırken hijyen ve uygunluk kontrolleri yapıldı.

Aydın'da faaliyet gösteren özel spor salonları mercek altına alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, salonların hijyen şartları ve uygunlukları titizlikle incelendi. İl genelinde sabah saatlerinde başlayan denetimlerde, ekipler hem temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti hem de salonların fiziki şartlarını inceledi.

Ruhsat konusunda hassasiyet gösterilen denetimlerde, özellikle yabancı madde kullanımıyla ilgili muhtemel risklere karşı da önlem alındı. Denetimler sırasında işletme yetkililerine bilgilendirmeler de yapılırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İl Müdürlüğümüzce özel spor tesislerinin açılış öncesi uygunluk kontrolleri ve hijyen denetimleri titizlikle sürdürülüyor" ifadeleri yer aldı. Halk sağlığını korumak ve spor salonlarını daha güvenli hale getirmek adına denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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