Aydın'da silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi bacaklarından silahla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokak'ta 1 Aralık Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.S., S.İ. isimli kişiyi bacaklarından silahla vurarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Köşk ilçesinde yakalandı

Olayın ardından Aydın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince şüpheli Ö.S. Köşk ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen silahlı saldırı şüphelisi Ö.S. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN