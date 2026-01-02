Aydın'da sigara ve nargile denetimlerinde 82 ihlal tespit edildi
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aralık 2025 döneminde sigara ve nargile kullanımına yönelik yaptığı denetimlerde toplam 82 ihlal tespit etti. 5,788 işletme sigara, 149 işletme ise nargile denetimine tabi tutuldu. Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Aralık 2025 döneminde gerçekleştirilen denetimlerde sigara ve nargile kullanımına yönelik çok sayıda işletme kontrol edildi. Yapılan denetimlerde toplam 82 ihlal tespit edildi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetim ve kontroller kapsamında, tütün ürünleri kullanımına ilişkin uygulamalar mercek altına alındı. Aralık ayı boyunca il genelinde sigara kullanımına yönelik 5 bin 788 işletme denetlenirken, bu kontrollerde 79 ihlal belirlendi. Nargile sunumu yapılan işletmelere yönelik denetimlerde ise 149 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 3 işletmede mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, işletmelerin yasal düzenlemelere uyması gerektiğinin altını çizdi. Sigara ve nargile denetimlerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği bildirildi. - AYDIN