İncirliova'da yol çöktü, sürücülere uyarı yapıldı

İncirliova'da devam eden yağışlar nedeniyle Arzular-Erbeyli yolu göçme nedeniyle tek şeride düştü. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçede birçok mahalleye bağlantı sağlayan Arzular-Erbeyli yolu akşam saatlerinde meydana gelen göçme nedeniyle tek şeride düştü.

Edinilen bilgiye göre, aralıksız devam eden yağışların zemini yumuşatması sonucu yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Göçük oluşan kısım ulaşıma kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı. Yetkililer, bölgede kazaların önüne geçilmesi için sürücülere dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yolu tamamen ulaşıma açması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
