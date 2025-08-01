Aydın'da Sıcak Havalarda Su Dolum Tesislerine Yoğun İlgi

Aydın'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar içme suyu ihtiyacını karşılamak için ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı memba suyu dolum tesislerine akın etti. Her vatandaşa en fazla 2 damacana dolum hakkı verilen dolum tesislerinde uzun kuyruklar oluştu.

Dalama ve Yenipazar'daki doğal kaynak suyu dolum tesisleri, yaz mevsiminde artan talep nedeniyle vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Sıcak havanın etkisiyle serin ve sağlıklı içme suyuna yönelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dolum tesislerinde sıra oluşturmaya başladı. Temiz ve doğal içme suyuna kolay erişim sağlayan dolum tesislerinin bölge halkı tarafından büyük ilgi gördüğü gözlenirken, bazı vatandaşlar araçlarıyla damacana dolumları için saatlerce sıra bekliyor.

ASKİ yetkilileri, dolum tesislerine olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tesislerde gerekli düzenlemelerin ve hijyen kontrollerinin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. - AYDIN