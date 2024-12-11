Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Sibergöz operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon sırasında 135 işletme kontrol edildi, 4 bin 670 şahıs sorgulandı ve 11 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Sibergöz operasyonu kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulamaları kapsamında 201 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Söke ilçesinde 3 şüpheli şahıs hakkında müstehcenlik, Kuşadası ilçesinde 3 şüpheli şahıs hakkında yasadışı bahis ve 1 şüpheli şahıs hakkında ise Atatürk aleyhine karşı işlenen suçlardan olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. 135 işletmenin kontrolü yapıldığı faaliyet kapsamında 4 bin 670 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"En büyük silahım cinsellik oldu"
img

"Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum"
img

Yılın transferi olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.