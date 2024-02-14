Aydın'da Sevgililer Günü Yoğunluğu

Sevgililer Günü dolayısıyla Aydın'da çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken bu yılın en favori çiçeği yine gül oldu. Efeler'de 22 yıldır eşiyle birlikte sattığı çiçeklerle sevenleri mutlu eden Şükrü Umurhan, bu yıl satışların beklenenin altında kaldığını söyledi.

Aydın'da her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Şehrin farklı yerlerinde yer alan çiçekçiler dünden itibaren fazla mesai yaparken, bu yılın en favori çiçeği yine gül oldu. Çiçekçiler gerçekleştirdikleri kampanya ve farklı süslemeler ile müşteri çekmeye çalışırken, Efeler'de 22 yıldır eşi Ayşe Umurhan (73) ile birlikte sattığı çiçeklerle sevenlerin yüzünü güldüren Şükrü Umurhan (79), bu yıl satışların beklenenin altında kaldığını belirtti.

Her gün sabah erkenden gelerek Ramazan Paşa Camii önündeki tezgahını açan Şükrü amca, bu yılın eski işlere hiç benzemediğine dikkat çekerek "Bugün işler eski işlere hiç benzemiyor. Bugün başımızın kalabalık olması lazımdı ama müşteri yok. Yani bu sene bağladığımız parayı çıkaramayacağız. Bu sene haddinden fazla düşük kaldı işler. Bu yıl en çok güller ve açelyaların satışı oluyor. Güllerin adeti bu yıl 50 TL oldu. Sümbüller 40 TL, açelya 100 TL, buketler 100 TL, nergisin demetini 40 TL'den satıyoruz. Birazda nergis gidiyor ama ürünlerimizin çoğu elimizde duruyor şimdilik. Bu sene satışlar hiç beklediğimiz gibi olmadı. Bakalım nasip neyse o olur. 22 yıldır hanımımla beraber buradayız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan da Allah razı olsun, bize burayı verdi. 22 yıldır burada sevenleri mutlu ediyoruz" dedi. - AYDIN