Aydın'da Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi

Okulların açılmasıyla birlikte Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydın Şoförler Odası işbirliği ile servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yeni eğitim öğretim başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunda artış yaşandı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle her gün onlarca çocuk taşıyan servis şoförleri ile bir araya geldi. Okullar başta olmak üzere eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, servis şoförleri ve rehber personellere yönelik eğitim verdi. Aydın Şoförler Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde okul servisi şoförleri ve rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular, trafik kuralları ve yönetmeliğine dair bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından soru cevap kısmına geçilirken her gün trafikte direksiyon sallayan şoförlerin talep ve sıkıntıları da görüşüldü. - AYDIN