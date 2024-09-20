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Aydın'da Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'da Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın'da okulların açılmasıyla birlikte, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydın Şoförler Odası işbirliğiyle servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları ve yönetmelikleri ile şoförlerin dikkat etmesi gereken konular üzerinde duruldu.

Okulların açılmasıyla birlikte Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydın Şoförler Odası işbirliği ile servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yeni eğitim öğretim başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunda artış yaşandı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle her gün onlarca çocuk taşıyan servis şoförleri ile bir araya geldi. Okullar başta olmak üzere eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, servis şoförleri ve rehber personellere yönelik eğitim verdi. Aydın Şoförler Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde okul servisi şoförleri ve rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular, trafik kuralları ve yönetmeliğine dair bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından soru cevap kısmına geçilirken her gün trafikte direksiyon sallayan şoförlerin talep ve sıkıntıları da görüşüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rehber trafik Eğitim Yerel Yaşam Aydın

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