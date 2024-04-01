Aydın'da Seçim Maratonu Sonrası Sokaklar Normale Döndü

Aydın'da aylardır devam eden seçim maratonu sonrasında Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere sokaklar normale döndü.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yerel seçim heyecanı sona ererken, aylar öncesinden başlayan adayların seçim yarışı tamamlandı. Seçim süreci boyunca kentin çeşitli noktalarında adaylar, vaatlerini ve projelerini anlatırken, Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere meydanlarda açılan seçim stantlarıyla da Aydınlılara ulaşmaya çalıştı. Seçim sürecinde adayların seçmenlerle buluştuğu mitingler, etkinlikle ve stantları sebebiyle meydanlarda yoğunluk yaşanırken, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Kent Meydanı ve il genelindeki sokaklar, normale döndü. - AYDIN