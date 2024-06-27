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Aydın'da Satılığa Çıkarılan Tescilli Bina İçin Alıcı Çıkmadı

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Aydın'da uzun yıllar SGK hizmet binası olarak kullanılan ve 43 milyon TL değer biçilen tescilli bina için alıcı çıkmadı. Satış ilanı pankartı indirildi.

Aydın'da uzun yıllar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binası olarak vatandaşlara hizmet veren ve 43 milyon TL değer biçilerek satılığa çıkarılan tescilli binaya alıcı çıkmayınca satış ilanı pankartı indirildi.

Aydın'ın en eski binalarından biri olan ve bir dönem hastane olarak kullanılmasının ardından uzun süre de SGK binası olarak vatandaşların hizmetine sunulan bina 2016 yılında SGK'nın yeni hizmet binasına taşınması ile boşaltıldı. Geçişin ardından depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve 1950'li yıllarda kentsel sit alanı olarak tescil edilen bu binaya tescil nedeniyle dokunulamazken bina satışa çıkartıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından satışa çıkartılan gayrimenkulün satışına ilişkin binanın dışına dev bir satış ilanı pankartı asılarak kamuoyuna duyuru yapıldı. İlanda yer alan bilgiye göre söz konusu bina için 43 milyon lira değer biçilirken, ihalenin 10-11 Haziran tarihlerinde SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle yapılacağı belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin 2 milyon 150 bin lira teminat yatırmaları gerektiği ve 729 metrekare alan üzerine kurulu binanın kentsel sit alanı olduğu da kaydedildi.

Alıcı çıkmadı

Satışa çıkartılan tescilli binaya alıcı çıkmadı. Alıcı çıkmayan binadaki satış ilanı ve detaylarının yer aldığı pankartlar indirilirken, binanın bundan sonraki akıbeti Aydınlılar tarafından merak konusu oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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