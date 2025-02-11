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Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadele Sürüyor

Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadele Sürüyor
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Aydın'da il ve ilçe tarım müdürlükleri koordinasyonunda şap hastalığı ile mücadele için aşılamalar ve eğitimler devam ediyor. Hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirme çalışmaları da artırıldı.

Aydın'da il ve ilçe tarım müdürlükleri koordinesinde şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, veteriner hekimler tarafından da hayvanların aşılanması sağlanıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da şap hastalığı ile mücadele çalışmaları hız kesmiyor. Hastalığın görüldüğü bölgelerde dezenfeksiyon ve imha çalışmaları devam ederken, hayvan sahiplerine yönelik eğitimler de artırılıyor. Bu çerçevede sahaya inen il ve ilçe tarım ekipleri, hayvan işletmeleri başta olmak üzere bütün hayvan ahırlarını tek tek geziyor. Sahada yoğun çalışmalarını sürdüren ekipler, aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını titizlikle yürütürken, alınan kararlar doğrultusunda da hastalık riski olan bölgelerde hayvan hareketleri kısıtlanıyor ve hayvan pazarları kapatılıyor. Ayrıca hayvan sahiplerine de aşı takvimlerine uyulması gerektiği hatırlatılırken, yeni hayvan alımlarında da karantina kurallarına uyulması istendi. Bu kapsamda Söke ilçesinde veteriner hekimler büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına karşı aşılama gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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