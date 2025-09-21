Haberler

Aydın'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Önlemler Devam Ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına karşı yürütülen aşılama çalışmalarını ve üreticiler için alınması gereken önlemleri duyurdu. Üreticilerin hayvanlarını aşılatmaları ve çeşitli hijyen tedbirlerine uymaları gerektiği vurgulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hayvancılığı tehdit eden şap hastalığına karşı kent genelinde yürütülen çalışmaları devam ederken 17 ilçede SAT-1 serotipi içeren şap aşılama programının sürdüğü belirtilerek üreticilere uyarılarda bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede hastalıktan korunmak için hayvanların İlçe Müdürlüğü personelince uygun görülenlerinin mutlaka aşılatılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca barınak ve ekipmanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalık görülen bölge ve yakınlarından hayvan ve hayvansal ürün alınmaması, işletmelere ziyaretçi giriş çıkışlarının sınırlandırılması gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan süt toplama, yem aracı gibi araçların işletmelere girişinde dezenfeksiyon yapılması, farklı kişilere ait araç ve ekipmanların hijyen tedbirleri alınmadan işletmelere sokulmaması gerektiği vurgulandı. Yaban domuzu gibi hayvanların işletmelere yaklaşmasını engelleyecek önlemlerin alınmasının da hastalıkla mücadelede önemli olduğu belirtildi.

Yetkililer, şap hastalığına karşı alınacak basit tedbirlerin hayvan sağlığını korumada ve üretici kayıplarını önlemede büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
