Haberler

Aydın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvanların Dışarı Çıkması Yasaklandı

Güncelleme:
Aydın genelinde yayılan şap hastalığı nedeniyle Bozdoğan ilçesinde tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışarı çıkarılması ve merada otlatılması durduruldu. Alınan tedbirler kapsamında, ilçe dışına hayvan nakli ve dışkı taşınması da yasaklandı.

Aydın genelinde yayılan şap hastalığı nedeniyle Bozdoğan'da tüm büyükbaş, küçükbaş hayvanların dışarı çıkarılması, nakli ve merada otlatılması ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Bozdoğan'da tedbirler sıkılaştırıldı

Aydın genelinde görülen şap hastalığı üzerine, Hayvan Hastalıkları Komisyonu kararı kapsamında Bozdoğan'da yeni tedbirler yürürlüğe girdi. İlçe kaymakamlığında alınan karara göre, bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışarı çıkarılması, merada otlatılması, ilçe dışına nakli, hayvan gübresi ve dışkılarının dışarı taşınması hastalık tamamen sönüş ilan edilene kadar durduruldu.

Yetkililer, bulaşmanın önlenmesi için üreticilerin mutlaka dezenfeksiyon uygulamalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak alınan karara uymayanlara 105 bin lira cezai işlem uygulanacak.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyan üreticiler, Aydın İl Tarım Müdürlüğü veya bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iletişime geçebilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
