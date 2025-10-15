Haberler

Aydın'da Sakız Ağacı Üretimi İçin Teknik Gezi Düzenlendi

Aydın'da Sakız Ağacı Üretimi İçin Teknik Gezi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim ve Kuşadası ilçesindeki üreticiler, Aydın Valiliği desteğiyle gerçekleştirilen teknik gezide sakız ağacının yetiştiriciliği, çoğaltma yöntemleri ve ürün elde etme süreçleri hakkında bilgi edindi.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen teknik gezide, sakız ağacının yetiştiriciliği, çoğaltma yöntemleri ve ürün elde etme süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle yürütülen "Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Didim ve Kuşadası ilçelerinden üreticiler ile teknik personelin katılımıyla İzmir'in Çeşme ilçesine teknik gezi düzenlendi. Gerçekleştirilen geziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu başkanlık etti. Katılımcılar, Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Keçeci rehberliğinde Çeşme İlçe Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde kurulan gen bankasını, üretici bahçelerini ve uygulama alanlarını ziyaret etti. Ziyarette, sakız ağacının yetiştirme şartları, çoğaltma yöntemleri, ürün elde etme ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca uygulamalı olarak havai köklendirme yöntemi, bakım ve çizikleme yöntemiyle sakız elde edilmesi konularında eğitim verildi. Üreticiler, gezide elde ettikleri deneyimler sayesinde sakız ağacının yetiştiriciliği ve ürün işleme süreçlerine dair kapsamlı bilgi edinirken, teknik gezinin son derece verimli geçtiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek

Şara'dan Rusya'ya ilk ziyaret! Talebi Putin'i hayli kızdıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte merak edilen sorunun yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.