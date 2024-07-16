Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Programında Görev Aldı

Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz programı kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Aydın Valiliği tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katılım gösterdi. Etkinlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık çadırı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri, ambulanslar eşliğinde demokrasi nöbetinde hazır bulundu. Acil durumlara anında müdahale edebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan sağlık ekipleri, vatandaşların sağlığı için etkinlik boyunca teyakkuzda bekledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor; etkinliklerde görev alan sağlık personellerimize de göstermiş oldukları gayret ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN