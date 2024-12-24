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Aydın'da Sağanak Yağış Salı Pazarı Esnafını Vurdu

Aydın'da Sağanak Yağış Salı Pazarı Esnafını Vurdu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Salı Pazarı'nda tezgah açmaya hazırlanan esnafı zor durumda bıraktı. Birçok pazarcı tezgahlarını kuramadan pazardan ayrılmak zorunda kalırken, bazıları yağmura rağmen alışveriş müşterilerini beklemeye devam etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Salı Pazarı'nda tezgah açmaya hazırlanan esnafı zor durumda bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde yoğun yağış nedeniyle tarihi Salı Pazarı'nda tezgah açmaya gelen pazarcıların büyük bir kısmı, olumsuz hava şartları nedeniyle tezgahlarını kuramadan pazardan ayrılmak zorunda kaldı. Bazı pazarcılar da olumsuz hava şartlarına rağmen ekmek paralarını kazanabilmek için tezgahlarını açmayı tercih etti. Yağmurun etkisiyle ıslanmayı göze alan pazarcılar, yağmura rağmen tezgahlarını açarak alışveriş müşterilerini beklemeye başladı. Pazar yerinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da yağmur altında pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Pazar alışverişini erken saatlerde yapmak isteyen bazı vatandaşlar da, yoğun yağmur nedeniyle zor anlar yaşasa da tezgahların açılmasını bekleyerek alışverişlerini tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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