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Aydın'da Ramazan Bayramı için Jandarma Güvenlik Tedbirleri Alıyor

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Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güven içerisinde bir bayram geçirmeleri amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde 500 jandarma personeli görev yapacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da Ramazan Bayramı hareketliliği başlarken, vatandaşların bayram tatili boyunca mağduriyet yaşamaması adına il genelindeki kurumlar da bayram tedbirleri almaya başladı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı bayram tatili boyunca huzur ve güven ortamında olmaları için bayram mesaisi hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde zaman geçirmeleri amacıyla 130 unsur ve 500 personel, 24 saat esasına göre görev yapacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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