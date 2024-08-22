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Aydın'da Polis Mezunu Çifte Sürpriz Evlilik Teklifi

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Aydın'da eğitimlerini tamamlayan polis adayı Şerife Kırbaç, mezuniyet töreninde erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifiyle çifte mutluluk yaşadı. Polis memuru olan çiftin evlilik teklifi alkışlarla desteklendi.

Aydın'da eğitimlerini tamamlayan polis adayı Şerife Kırbaç, yemin ederek mezun olurken, kendisi gibi polis memuru olan erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifiyle mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 30. dönem mezunlarını düzenlenen törenle verdi. POMEM bahçesinde gerçekleştirilen yemin töreninin ardından polis adayı Şerife Kırbaç, kep atarak mezun oldu. Törene katılan polis memuru Önder Dursun ise mezuniyetin ardından kep atan kız arkadaşı Şerife Kırbaç'a sarılarak önce mezuniyet sevincine ortak oldu. Ardından dizlerinin üzerine çöken Dursun, cebindeki yüzüğü çıkararak sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kırbaç'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Evlilik teklifine, çocuklarının mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları da alkış ve ıslıklarla destek verdi.

"Çifte mutluluk yaşatmak istedim"

Kız arkadaşıma sürpriz yaparak çifte mutluluk yaşatmak istediğini ifade eden polis memuru Önder Dursun, "Allah böylesini nasip etti. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Teşkilatımıza da çok faydalı bir polis olacağına inanıyorum. Ben de polis memuruyum, kız arkadaşım da polis memuru oldu. Çifte mutluluk olsun istedim. Benim için unutulmaz bir an oldu" dedi.

Erkek arkadaşından evlilik teklifi beklemediğini belirten çiçeği burnunda polis memuru Şerife Kırbaç ise "Hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ama çok mutluyum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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