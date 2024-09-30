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Aydın'da Pekmez Üretimi Başladı: Bağcılar Mahallesi Geleneksel Yöntemlerle Üretiyor

Aydın'da Pekmez Üretimi Başladı: Bağcılar Mahallesi Geleneksel Yöntemlerle Üretiyor
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Aydın'ın Bağcılar Mahallesi'nde pekmez üretimi sezonu başladı. Kuraklık nedeniyle üzüm rekoltesinde yaşanan düşüş, üretimi etkilerken, yerel üreticiler geleneksel yöntemlerle organik pekmez üretmeye devam ediyor. Bağcılar Pekmezi'nin kilosu ise 250-300 TL arasında satılıyor.

Aydın'ın önemli pekmez üretim merkezlerinden biri olan Koçarlı ilçesinin Beşparmak Dağları eteklerindeki Bağcılar Mahallesi'nde, yeni sezonun pekmez üretimi için ocaklar yakıldı. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve şifa kaynağı olarak bilinen pekmez için, üzümler toplandı ve iki gün sürecek üretim süreci başladı.

Bağcılar Mahallesi, sadece Aydın'ın değil, Ege Bölgesi'nin de en önemli pekmez üretim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Her sonbaharda olduğu gibi bu yıl da pekmez üretimi geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Bağcılar Mahallesi sakinlerinden pekmez üreticisi Adem Yağcıoğlu, kuraklık nedeniyle üzüm rekoltesinin düştüğünü ve bunun pekmez üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Yağcıoğlu, "Dedelerimizden ve ninelerimizden miras kalan pekmez üretim geleneğini sürdürüyoruz. Her yörenin pekmezi kendine has güzellikler taşır ancak bizim tamamen organik olarak ürettiğimiz pekmez, bölgenin en iyi aromasına sahip" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla maliyeti artan Bağcılar Pekmezi, kilosu 250-300 TL arasında alıcı buluyor. Pekmez üretiminin başlaması, belgeselciler ve fotoğraf sanatçılarının da dikkatini çekerek Bağcılar Mahallesi'ne olan ilgiyi artırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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