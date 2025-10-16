Aydın'da Patlıcan Balığı Yöresel Lezzet Haline Geldi

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Eğrek Mahallesi'nde patlıcan, et kadar ilgi görüyor. Misafir ikramından sabah kahvaltısına kadar köyde günün her saati tüketilen patlıcan alışılagelmiş tariflerin dışında özel bir yöntemle hazırlanıp kızartılarak servis ediliyor. Köyde bu yemeğin adına patlıcan balığı adı verilirken, köyde yaşayan yediden yetmişe herkesin bu tarifle patlıcanı severek tükettiği belirtildi.

İncirliova ilçesinin dağ köylerinde kızartmadan sonra en favori yemeğin patlıcan balığı. Eğrek Mahallesi'nde yaşayan Esma Kaygısız, ilçenin kuzey yamacında bulunan tüm köylerde patlıcanın özel bir tarifle kızartması hazırlanarak tüketildiğini belirtti. Özel hazırlanmış patlıcanların hamurlanarak yapılan ve adına patlıcan balığı verilen yemeğin asırlardır yöreye özgü bir yemek olduğunu belirten Esma Kaygısız, "Patlıcanları uzun ince doğruyoruz. Daha sonra üzerine tuz atıyoruz. Sonra duru bir hamur hazırlıyoruz. Patlıcanı hamurun içine batırıp daha sonra zeytinyağında kızartıyoruz. Kızardıktan sonra patlıcan balığını çıkarıyoruz. Genelde sabah kahvaltıda veya gün içinde çayın yanında yiyoruz. Yemesi çok güzel oluyor. Bizim bu yörede kızartmadan sonra en çok tercih edilen ikinci yiyecek patlıcan balığı. Misafirimiz geldi mi hemen hazırlayıp ikram ediyoruz. Bizim için kıymetli bir yemek" diye konuştu. - AYDIN