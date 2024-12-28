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Aydın'da Özel Harekat Polisi Tatbikatta Başarıyla Görev Aldı

Aydın'da Özel Harekat Polisi Tatbikatta Başarıyla Görev Aldı
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Aydın'da gerçekleştirilen 'Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması ve Meskün Mahal Operasyonu' tatbikatı, gerçeğini aratmayan senaryolarla başarıyla tamamlandı. Rehin kurtarma ve hedeflerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan tatbikat Aydın Valisi ve İl Emniyet Müdürü tarafından takip edildi.

Aydın'da görev yapan özel harekat polislerinin "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması ve Meskün Mahal Operasyonu" tatbikatı başarıyla gerçekleştirilirken, operasyon anında ortaya çıkan görüntüler ise gerçeğini aratmadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması ve Meskün Mahal Operasyonu Tatbikatı" başarıyla tamamlandı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, rehine kurtarma ve meskun mahaldeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar yapıldı. İlk olarak senaryo gereği midibüsteki kişileri rehin alan araç içerisindeki şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı, rehineler de başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarma görevinin ardından özel harekat ekipleri, meskun mahal operasyonu ile belirlenen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

Tatbikatı, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın İl Emniyet Müdürü yakından takip etti. Gerçekleştirilen operasyonun ardından Aydın Valiliği'nden "Her an hazır, her an teyakkuzda" başlığıyla yapılan paylaşımda "Aydın Valimiz Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Özel Harekat Timleri tarafından Otobüs Operasyonu Tatbikatı, Badili Operasyonel Taktiksel Atış, Meskun Mahal Operasyonu ve Keskin Nişancı Atışı tatbikatı gösterileri gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat sonrası Vali Canbolat, Özel Harekat Polislerimizi başarılı gösterilerinden dolayı tebrik etti ve tüm güvenlik güçlerimize çalışmalarında başarılar diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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