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Aydın'da oylar sayılmaya başlandı

Yerel Haberler

Aydın'da oylar sayılmaya başlandı Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklarda oy sayım işlemi başladı.

Aydın'da oylar sayılmaya başlandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklarda oy sayım işlemi başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi.

Aydınlılar 20 siyasi partinin milletvekili adayı ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanırken, sandıklarda oy sayım işlemleri başladı. Birçok vatandaş ve siyasi parti temsilcileri ise okullara gelerek oy sayım işlemlerini takip etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Yerel

Hizb-i İslami Partisi Milletvekili Efeler Aydın Yerel Haberler

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