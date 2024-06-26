Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışması

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Bozdoğan ilçesi sorumluluk sahasında bulunan mesire alanlarında vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kades uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapan ekipler, geçtiğimiz yıllarda birçok bölgede ve aynı zamanda Bozdoğan ormanlarında da yaşanan yangın felaketlerinin tekrarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturması için; orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapılarak ormanlık alanlar ile mesire alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 'her şey elimizde' mottosuyla bilgilendirici broşürler dağıtılmış olup çocuklara ise jandarma logolu balon, boyama kitabı hediye edilerek ormanlık alan ve mesirelerin kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN