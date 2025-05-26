Aydın'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri arasında çıkan orman yangınında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Aydın'da orman yangını
AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel