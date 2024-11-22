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Aydın'da Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği Sonuçlandı

Aydın'da Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği Sonuçlandı
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Kuşadası'nda düzenlenen Aydın Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde toplam 8 okuldan 46 sporcu yarıştı. İncirliova Spor Lisesi her iki kategoride de birinci oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen turnuva, Kızlar ve Erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Turnuvada 8 okuldan toplam 46 sporcu mücadele etti. Kızlar kategorisi büyük çekişmeye sahne oldu. İncirliova Spor Lisesi başarılı performansıyla turnuvayı birinci olarak tamamlarken, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü, İncirliova Bahçeşehir Koleji ise dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde İncirliova Spor Lisesi üstün performansını ortaya koyarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü, İncirliova Bahçeşehir Koleji ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ve kupaları, düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Turnuvaya katılarak mücadele eden tüm sporcularımızı ve takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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