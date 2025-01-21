Aydın'da Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek-Kız Basketbol Grup Müsabakalarının Aydın ayağı, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.

Turnuva boyunca büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda dereceye giren takımlar kupalarını alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya ve Manisa'dan toplam 14 takım ve 150'den fazla sporcunun katıldığı müsabakalar, bir haftalık bir basketbol şölenine dönüştü. Turnuvanın sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, müsabakaların başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İl Müdürlüğü ayrıca, yarı final müsabakalarına katılacak takımlara başarılar diledi. - AYDIN