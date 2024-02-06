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Aydın'da okul servisleri denetleniyor

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, il genelindeki okul servisleri denetleniyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda okul servisleri denetleniyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Çine, Efeler, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Kuyucak, Köşk ilçesi okullarında öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan 61 okul servis aracı, yönetmelik kapsamında denetlendi. Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili 218 öğrenci ve 61 servis sürücüsüne bilgilendirme yapılarak Trafik Jandarması Okul Yolunda kitabı dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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