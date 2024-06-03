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Aydın'da okul servisleri denetlendi

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlenirken, öğrencilere ve servis sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlenirken, öğrencilere ve servis sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı önü ile Karpuzlu Ulukonak İlkokulu Okulu ve Hakim Ahmet Akgün İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri denetlendi. Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili öğrenci ve servis sürücülerine bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karpuzlu Aydın Güvenlik Trafik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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