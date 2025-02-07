Aydın'da Okul Önlerinde Jandarma Denetimleri Devam Ediyor
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor. Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri, okul yönetimleriyle iş birliği içinde okul servislerini ve çevrelerini sürekli kontrol ediyor.
Aydın'il Jandarma Komutanlığı ekipleri okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri öğrencilerin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda okul yönetimleri ile koordineli olarak okul önleri ve çevreleri ile okul servisleri devamlı kontrol edilirken, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel