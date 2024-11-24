Aydın'da Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Aydın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Gelen mesajların okunmasının ardından tören sona erdi. Öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra törene kurum ve STK temsilcileri de katıldı. - AYDIN