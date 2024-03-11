Aydın'da öğrenim gören özel çocuklar Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı
Aydın Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel çocuklar Aydın İl Jandarma Komutanlığında ağırlanarak Jandarmanın tanıtımı yapıldı. Çocukların kendilerini mutlu hissettiği programda, Jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, Türk bayrağı ve şapka hediye edildi. Etkinlikte çocuklar jandarma araçlarına da binerek, keyifli dakikalar yaşadı.
Aydın'da öğrenim gören özel çocuklar Aydın Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı.
Aydın Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel çocuklar Aydın İl Jandarma Komutanlığında ağırlanarak Jandarmanın tanıtımı yapıldı. Çocukların kendilerini mutlu hissettiği programda, Jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, Türk bayrağı ve şapka hediye edildi. Etkinlikte çocuklar jandarma araçlarına da binerek, keyifli dakikalar yaşadı. - AYDIN