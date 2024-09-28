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Aydın'da Öğrencilere Jandarma Bilgilendirme Eğitimi

Aydın'da Öğrencilere Jandarma Bilgilendirme Eğitimi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Şahnalı İlkokulu'nda öğrenim gören 17 öğrenciye yönelik 'Jandarma ile Okulumda Güvendeyim' faaliyeti kapsamında suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şahnalı İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Efeler ilçesi Şahnalı İlkokulunda eğitim öğretim gören 17 öğrenciye 'Jandarma ile Okulumda Güvendeyim' faaliyeti kapsamında suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Çocuklarla birlikte tasarlanan 'Jandarma ile Okulumda Güvendeyim' afişi sınıf panosuna asılırken, öğrencilere jandarma çocuk dergisi, balon ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Eğitimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla da okulda görevli güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile birlikte okul ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile İçi Şiddet Güvenlik Sağlık Eğitim Yerel

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