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Aydın'da Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi

Aydın'da Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, Sırma İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla eğitim düzenledi. Eğitimde temiz enerji, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm konuları ele alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Bozdoğan ilçesi Sırma İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla eğitim düzenlendi. İlkokul öğrencilerine Türk bayrağı hediye eden ekipler; temiz enerji, sürdürebilir enerji, geri dönüşümün nasıl yapıldığı ve önemi günlük kullanımda nelerin geri dönüşüm olabileceği 'her şey elimizde' mottosuyla anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirerek eğitimi sonlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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