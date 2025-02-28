Aydın'da Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Aydın'da Spor Bilimleri Fakültesinde Narkotik ekipleri tarafından öğrencilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

Toplumda bağımlılık sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak ve mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinde görevli Narko Rehberler Nilay Evren ve Mehmet Vatan "Gençlik Modülü" hakkında bilgi verdi. Eğitimde Narko Rehberler tarafından, "Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi", "Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Etkileri", "Narkotik Maddeler Nelerdir", "Uyuşturucu Satılan Yerler ile Kullanılan Mekanlar", "Uyuşturucu Suçlarında Yasal Durum" ve "Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Merkezleri" hakkında bilgiler aktarıldı.

Katılımcıların, bağımlılığın nedenleri, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildiği eğitimler sırasında bağımlılığın birey ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yapılırken, erken müdahale ve destek mekanizmalarının önemi de vurgulandı.

Eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN