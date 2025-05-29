Aydın'da Öğrencilere Afet Bilinçlendirme Eğitimi

Aydın'da Öğrencilere Afet Bilinçlendirme Eğitimi
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AFAD, Yedi Eylül İlkokulu'nda öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitim vererek, pratik uygulamalarla afet anında doğru davranış şekillerini öğretiyor.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yedi Eylül İlkokulu'nda öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde öğrencilere afet anında nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken, çök-kapan-tutun gibi temel korunma uygulamaları da pratik olarak gösterildi. Eğitmenler, öğrencilere deprem, yangın ve diğer doğal afetlerde güvenli tahliye ve ilk müdahale konusunda bilgi verdi. Öğrenciler, uygulamalı eğitim sayesinde afet anında doğru hareket etmenin önemini öğrenirken, eğitime katılan öğretmenler de verilen bilgilendirmenin çocuklar açısından son derece faydalı olduğunu belirtti.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri bu tür eğitimlerin kent genelinde farklı okullarda da devam edeceğini vurgulayarak, afet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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